وظائف شاغرة في الرياض وحائل

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة الأفضل لتأجير السيارات عن فتح باب التقديم في التدريب المنتهي بالتوظيف (للرجال والنساء)، للتقديم على برنامج (تأهيل ممثلي خدمة العملاء)، وسيتم التوظيف وفق احتياج الشركة في المدن التالية (الرياض، وحائل)، لحملة الثانوية العامة فما فوق.

وأشترطت أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودياً، أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية كحد أدنى، إجادة استخدام الحاسب الآلي، إجادة اللغة الإنجليزية، التحلي باللباقة والقدرة على التعامل مع العملاء، إجتياز المقابلات والاختبارات المحددة.

ويمكن : إرسال السيرة الذاتية مع صورة حديثة إلى البريد الإلكتروني التالي (مع ضرورة كتابة اسم البرنامج والمدينة المراد التقديم عليها) مثال (برنامج تأهيل ممثلي خدمة العملاء – المنطقة المدينة): [email protected]