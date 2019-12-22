شواغر وظيفية لذوي الخبرة تُقدمها شركة الكهرباء

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الشركة السعودية للكهرباء، عن إتاحة فرصة عمل بمجال الترجمة في المنطقة الشرقية؛ وذلك بمسمى «مطور المناهج الدراسية».

وأوضحت أن العمل سيكون في معهد التدريب الرئيسي بالدمام، مشترطة أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (اللغة الإنجليزية) مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات، أو درجة الماجستير في تخصص (اللغة الإنجليزية) لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

كما اشترطت أن يكون ذو خلفية قوية في الترجمة فيما يتعلق بمجال المناهج، وإجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس)، ولديه معرفة جيدة في كتابة التقارير وإعداد العروض التقديمية.

يشار إلى أنه يمكن معرفة المزيد من التفاصيل والتقديم عبر الدخول إلى الرابط التالي اضغط هنـــــــــــــا