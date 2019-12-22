نظام غذائي يساعدك في فقدان 3 كيلو أسبوعيًا

أميرة خالد(صدى):

كشف خبراء عن نظام غذائي يساعد على فقدان الوزن والوصول إلى القوان المثالي، بأقل مجهود وفي وقتٍ قصير

وقال الدكتور هاني جبران، استشاري السمنة والنحافة، إنه يمكنك تناول وجبة الإفطار، بشرط أن تتضمن: نصف رغيف بلدي، شريحة توست بني محمص، وطبق من السلطة متعددة الألوان.

أو 2 بيضة مسلوقة، أو قطعة جبن ملح خفيف، أو 5 ملاعق من البليلة مضاف إليها حليب منزوع الدسم، أو 3 ملاعق كبيرة من العدس.

وينصح الخبراء بتناول فنجان من القهوة، بشرط أن يكون خاليًا من السكر، لأنها تعمل على سد الشهية، كما تساهم في رفع معدل حرق الدهون المتراكمة بالجسم.

وجبة الغداء 250 جرام من الدجاج أو اللحم أو السمك المشوي، 5 ملاعق من الأرز المسلوق أو ربع رغيف بلدي، طبق خضروات مسلوقة “سوتيه”، على ألا يحتوي على البسلة أو بطاطس أو قلقاس.

وبعد مرور ساعتين من تناول وجبة الغداء، يفضل تناول ثمرتين من اليوسفي أو البرتقال أو ثمرة متوسطة الحجم من الرمان.

ينصح بتناول مغرفة عدس أو قطعة جبن قريش في حجم نصف كف اليد، مع كوب زبادي مضاف إليه نصف ثمرة ليمون.

كما ينصح بشرب ما لا يقل عن 3 لتر من المياه يوميا، بشرط أن يتم تناول كوب من الماء كل ساعة، خاصة قبل الوجبات، وذلك لدورها في تنشيط الدورة الدموية، مما يساهم في تعزيز معدل حرق الدهون بالجسم.