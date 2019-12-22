فتح تحقيق في جرائم عمر البشير بدارفور
كشف النائب العام السوداني تاج السر الحبر، عن فتح تحقيق في «جرائم» ارتكبت في دارفور، يستهدف مسؤولي نظام الرئيس السابق عمر البشير.
وقال النائب العام: «بدأنا التحقيق حول الجرائم التي ارتكبت في دارفور منذ عام 2003، وهذه الجرائم متهم فيها قيادات النظام السابق»، مضيفًا: «حرص النيابة العامة والتزامها بالتحقيق مع كل الذين ارتكبوا الانتهاكات وكل الذين أهدروا دماء الشهداء وتقديمهم إلى المحاكمات أمام القضاء».
وتابع: «لقد قامت النيابة العامة بفتح كل الملفات ابتداءً من 1989 وحتى 30 يونيو 2019، مع إنهاء مبدأ الإفلات من العقاب».
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