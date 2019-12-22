فتح تحقيق في جرائم عمر البشير بدارفور

وكالات(صدى):

كشف النائب العام السوداني تاج السر الحبر، عن فتح تحقيق في «جرائم» ارتكبت في دارفور، يستهدف مسؤولي نظام الرئيس السابق عمر البشير.

وقال النائب العام: «بدأنا التحقيق حول الجرائم التي ارتكبت في دارفور منذ عام 2003، وهذه الجرائم متهم فيها قيادات النظام السابق»، مضيفًا: «حرص النيابة العامة والتزامها بالتحقيق مع كل الذين ارتكبوا الانتهاكات وكل الذين أهدروا دماء الشهداء وتقديمهم إلى المحاكمات أمام القضاء».

وتابع: «لقد قامت النيابة العامة بفتح كل الملفات ابتداءً من 1989 وحتى 30 يونيو 2019، مع إنهاء مبدأ الإفلات من العقاب».