وظيفة شاغرة في مستشفى الملك خالد للعيون

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون عبر موقعه الإلكتروني، عن وجود وظيفة إدارية لحملة الثانوية العامة، للعمل بالمستشفى بمدينة الرياض.

وأوضح المستشفى، أن الوظيفة الشاغرة هي: أمين مستودع (Store Keeper)؛ مشترطًا شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وخبرة عمل لا تقل عن سنة في مجال المستودعات، وإجادة التعامل مع الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).

يأتي ذلك بالإضافة إلى رخصة قيادة (سارية المفعول)، ومعرفة مبادئ وإجراءات حفظ السجلات، وإجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً)، ومهارات إدارية وتنظيمية؛ بينما مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 2019/12/22م، من خلال الرابط التالي (الوظائف تظهر بعد التسجيل في البوابة الإلكترونية) (يفضّل استخدام متصفح Firefox من خلال الحاسب الآلي): اضغط هنا