بالفيديو.. رئيس هيئة الرياضة يحضر موقعة يوفنتوس ولاتسيو

ماجد محمد(صدى):

كشف مقطع فيديو، عن ‏حضور رئيس الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اليوم الأحد، للقمة الإيطالية بين ‎ناديي يوفنتوس ولاتسيو.

ويلتقي يوفنتوس نظيره لاتسيو، اليوم الأحد، على ستاد جامعة الملك سعود، في إطار كأس السوبر الإيطالي، حيث يخوض البيانكونيري، لقاء اليوم بصفته بطل الدوري الإيطالي، أمام لاتسيو بطل الكأس.

وفي السياق نفسه، تعد هذه المباراة هي الخامسة بين الفريقين على مدار تاريخ مواجهاتهما في السوبر الإيطالي، وتمثل فرصة لكل منهما لفض الاشتباك، بعد أن تقاسما الفوز في المباريات الأربع التي جمعتهما من قبل على هذه الكأس.