الكهرباء: لا تكلفة إضافية على المشتركين بعد تنفيذ مشروع العدادات الذكية

علي القحطاني(صدى):

أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، فهد السديري، أنه لن يكون هناك تكلفة إضافية على المشتركين أو منح أو قروض من الدولة، بسبب مشروع العدادات الذكية.

وأوضح «السديري» في تصريحات تليفزيونية، أن المشروع سيوفر في النفقات التشغيلية للشركة، وسيتم تمويله من الموارد الذاتية للشركة والاقتراض التجاري.

وكانت شركة الكهرباء، قد وقعت الخميس الماضي عقود مشروع توريد وتركيب العدادات الذكية وملحقاتها، إذ سيشمل تركيب 10 ملايين عداد ذكي لجميع المشتركين في المملكة بقيمة 9.56 مليار ريال.