شاهد.. هزيمة شقيق أمير قطر بالضربة القاضية واعتداءه على المصارعين

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو، نجل أمير قطر السابق الشيخ القعقاع بن حمد، في إحدى فعاليات المصارعة بالدوحة، إذ انهزم بالضربة القاضية أكثر من مرة.

وأوضح المقطع، أن القعقاع بن حمد كان يعتدي على المصارع الفائز بعد الهزيمة بشكل مثير للسخرية؛ فيما حاول الحضور تهدئة نجل أمير قطر السابق في كل مرة يخسر فيها.

جاء ذلك ضمن فعاليات اليوم الوطني القطري التي شهدتها الدوحة وعدد من المدن القطرية.