قانوني: عدم سداد النفقة يُعرض الأب إلى السجن.. وزواج المرأة لا يمنع الحضانة (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

أوضح المحامي والمستشار القانوني أحمد المحيميد، أن النفقة مطلوبة على الزوج إذا كان هناك أولاد أو كانت الزوجة حامل، مضيفًا أن النفقة تشمل كل ما يخص الأولاد من مأكل ومشرب وتعليم وصحة ومواصلات وغيرها.

وأكد خلال لقائه ببرنامج «ياهلا»، أن كل أسرة لها ظروفها الخاصة وتقدير النفقة يكون وفقًا لكل أسرة وحسب راتب الزوج، مضيفًا أن «صندوق النفقة فكرة رائدة من وزارة العدل لإنقاذ المرأة والأبناء الذين لا يتوافر لهم دخل أو عائل».

وأشار إلى أن عدم التزام الرجل بسداد النفقة التي أقرتها المحكمة عليه، يُعرضه إلى السجن لمدة 3 أشهر، وكذلك إذا منعت المرأة طليقها من رؤية أبنائه تُعاقب قانونيًا على ذلك، مؤكدًا أن زواج المرأة لا يمنع حضانتها للأطفال.

أحمد المحيميد – محامي ومستشار قانوني:

في هذه الحالة تستحق المرأة المطلقة نفقة من طليقها@AlmustsharAhmed#برنامج_سيدتي #خليجية pic.twitter.com/GG0gGka1Es — برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 22, 2019