صوت صفير مكابح السيارة قد ينذرك بعدة مخاطر

وكالات(صدى):

يدل صوت صفير مكابح السيارة على بعض المخاطر التي تهدد السيارة؛ حيث أن الصفير الحاد مع رجة للمقود تكون المشكلة غالبا مع تيل الفرامل التي تكون قد تآكلت كليا، وتجد احتكاك بين حديد الفرامل مع حديد الديسك أو أسطوانة الفرامل.

ويجب تغيير الأسطوانة، وتيل الفرامل إذا لم تتدارك الموقف قبل فوات الأوان؛ بينما صفير بسيط؛ حيث بعض الشركات تضع قطعة نحاسية في تيل الفرامل وهناك من يضيء لمبة الفارمل في الطابلو عند اقتراب نفادها، وهناك نوع آخر عند اقتراب انتهاء التيل تبدأ القطعة النحاسية بالاحتكاك بالتيل.

أما الصفير الناتج عن سلندر الفرامل؛ فيجب فحصه جيدا والقيام بتزييته من الداخل أو القيام بتغييره مع التشديد على اختيار نوعية ممتازة من التيل تقاوم الحرارة، كما ينبغي تشحيم مسامير الفرامل عند كل تغيير لها، والمسامير الماسكة للسيور.