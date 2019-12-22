بالفيديو.. لاعب لاتسيو الإيطالي: الناس في السعودية سيخلدون في ذاكرتي للأبد

ماجد محمد(صدى):

أبدى ‏لاعب ‎فريق لاتسيو الإيطالي، أتشيربي، اليوم الأحد، إعجابه بالمملكة وشعبها أثناء تواجده بها؛ مؤكدًا أن كل شيء في ‎السعودية رائع؛ كما قال: ” الناس هنا سيخلدون في ذاكرتي للأبد ” .

وصرح أتشيربي لقناة الإخبارية الثانية: ” بالنسبة لي السعودية خبرة جديدة، عندما أقابل الأطفال يبقون في ذاكرتي إلى الأبد وعندما أراهم يبذلون جهدًا أعطيهم طاقة وجميعنا نتمنى لهم حياة سعيدة “.

وأضاف لاعب لاتسيو: ” بالنسبة لي هي المرة الأولى هنا، والناس في الفنادق والمستشفيات جيدون وكل شيء رائع، وغدًا في المتحف سأرى جميع الناس هناك وأتوقع أنهم سيخلدون في ذاكرتي إلى الأبد “.

ويواجه يوفنتوس نظيره لاتسيو، اليوم الأحد، على ستاد جامعة الملك سعود، في إطار كأس السوبر الإيطالي؛ حيث يخوض البيانكونيري، لقاء اليوم بصفته بطل الدوري الإيطالي، أمام لاتسيو بطل الكأس.