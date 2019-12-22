مليشيا الحوثي تختطف خمس فتيات من وسط صنعاء

فهمي محمد(صدى):

اختطتفت مليشيا الحوثي الإيرانية خمس فتيات من وسط العاصمة صنعاء، بحجة لبس العبايات ” البالطو ” المحظور من قبل المليشيات.

وقالت منظمة «رايتس رادار» اليمنية المعنية بحقوق الإنسان، إن المليشيات الحوثية اختطفت أكثر من 35 فتاة وطالبات علم من شوارع صنعاء خلال الفترة القصيرة الماضية.

وأوضحت المنظمة في بيان لها مؤخرًا، أن ظاهرة اختطاف الفتيات والطالبات والنساء في العاصمة اليمنية – واقعة تحت احتلال المليشيات الحوثية – بصورة غير معهودة وغير مسبوقة في اليمن.