للنساء.. وظائف شاغرة لدى مراكز عبور بالنعيرية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت مجموعة شركة مراكز تنمية الإنسان “عبور” للرعاية النهارية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، عن وظائف صحية شاغرة للنساء من السعوديين وغير السعوديين، من حملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة في محافظة النعيرية.

وأوضحت المجموعة، أن الوظائف المتاحة على مسمى أخصائيات تربية خاصة: درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصص التربية الخاصة مسارات: (إعاقة بصرية، توحد، إعاقة حركية، صعوبات تعلم، إعاقة فكرية، اضطرابات تواصل وكلام، الموهبة والتفوق، تعدد العوق، اضطرابات سلوكية).

وأخصائيات علاج طبيعي: درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصص العلاج الطبيعي.

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