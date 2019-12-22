بالفيديو والصور.. « المسند» : كسوف حلقي يعبر المملكة لأول مرة منذ 97 سنة

علي القحطاني(صدى):

كشف الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، اليوم الأحد، أن المملكة تشهد ظاهرة الكسوف الحلقي يوم الخميس القادم، والذي يعد الأول منذ 97 عامًا.

وقال ” المسند ” عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: ” ظاهرة ‎الكسوف الحلقي يوم الخميس القادم هو الأول الذي يعبر أراضي ‎السعودية منذ 97 سنة، وعليه لم يشاهد السعوديين ـ الأحياء منهم الآن ـ هذه الظاهرة في أرضيهم من قبل حتى من كانت أعمارهم فوق 97 سنة ” .

وأضاف: ” السعوديون سيشاهدون كسوفين حلقيين بينهما فقط 6 أشهر، الأول لم يحدث منذ 97 سنة، سيقع الخميس القادم 26 ديسمبر شرق ‎السعودية، والثاني في 21 يونيو 2020 أقصى جنوب السعودية وهو أعظم ظلمة من الأول، وهو آخر كسوف حلقي سيشاهده السعوديون الذين تبلغ أعمارهم 70 سنة فما فوق ” .

وتابع: ” ‏سيُشاهد كسوف شمسي حلقي في أجزاء من ‎السعودية، قطر، الإمارات، عمان، الهند، سيرلانكا، إندونيسيا، سنغافوره، وذلك يوم الخميس 26 ديسمبر، حيث سيحجب جرم القمر قرص الشمس بنسبة 97% في ذروته وذلك في جزيرة سومطرة الإندونيسية، والـ 3% المتبقية ستظهر على هيئة حلقة مضيئة تُطوّق القمر ” .