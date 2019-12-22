بالفيديو والصور.. « المسند» : كسوف حلقي يعبر المملكة لأول مرة منذ 97 سنة
كشف الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، اليوم الأحد، أن المملكة تشهد ظاهرة الكسوف الحلقي يوم الخميس القادم، والذي يعد الأول منذ 97 عامًا.
وقال ” المسند ” عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: ” ظاهرة الكسوف الحلقي يوم الخميس القادم هو الأول الذي يعبر أراضي السعودية منذ 97 سنة، وعليه لم يشاهد السعوديين ـ الأحياء منهم الآن ـ هذه الظاهرة في أرضيهم من قبل حتى من كانت أعمارهم فوق 97 سنة ” .
وأضاف: ” السعوديون سيشاهدون كسوفين حلقيين بينهما فقط 6 أشهر، الأول لم يحدث منذ 97 سنة، سيقع الخميس القادم 26 ديسمبر شرق السعودية، والثاني في 21 يونيو 2020 أقصى جنوب السعودية وهو أعظم ظلمة من الأول، وهو آخر كسوف حلقي سيشاهده السعوديون الذين تبلغ أعمارهم 70 سنة فما فوق ” .
وتابع: ” سيُشاهد كسوف شمسي حلقي في أجزاء من السعودية، قطر، الإمارات، عمان، الهند، سيرلانكا، إندونيسيا، سنغافوره، وذلك يوم الخميس 26 ديسمبر، حيث سيحجب جرم القمر قرص الشمس بنسبة 97% في ذروته وذلك في جزيرة سومطرة الإندونيسية، والـ 3% المتبقية ستظهر على هيئة حلقة مضيئة تُطوّق القمر ” .
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