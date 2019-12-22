فضيحة كبرى.. تميم بن حمد يأكل أموال الشعب الليبي

نايف السالم(صدى):

يستمر النظام القطري في أفعاله المشينة وغير الأخلاقية؛ حيث لم يكتف بسلب أموال شعبه ولكن يده امتدت لتشمل الدول المجاورة والبعيدة أيضًا، وكأنه يبرهن كل يوم وبكل الطرق على إصراره على ممارساته المعادية للبلاد والشعوب العربية.

ومن جانبه، صرح العميد خالد المحجوب مدير التوجيه المعنوى في الجيش الوطنى الليبي، اليوم الأحد، أن الأموال التى ينفقها تميم على الميليشيات المسلحة وشراء أسلحة يتم توريدها فى سفن ضخمة عبر طرابلس هى من أموال الشعب الليبي.

وأكد ” المحجوب ” أن الراحل معمر القذافى قام بوضع وديعة بقيمة 30 مليار دولار ولم يقُم تميم بن حمد أمير قطر بردها إلى الدولة الليبية على مدار السنوات الماضية؛ لافتًا إلى أنه ينفق الأموال الليبية على الميليشيات المسلحة فى طرابلس وعلى تركيا التي تقتل الشعب الليبي.