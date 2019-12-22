أهلي دبي يوضح حقيقة المفاوضات مع عمر السومة

ماجد محمد(صدى):

كشف رودولفو أروابارينا مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب أهلي دبي، اليوم الأحد، حقيقة التفاوض مع الدولي السوري عمر السومة لاعب فريق الأهلي؛ لتدعيم هجوم الفريق الإماراتي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ومن جانبه، نفى المدرب الأرجنتيني أروبارينا، الأمر حيث قال: ” لا أعلم أي شيء عن المفاوضات مع عمر السومة “؛ لافتًا إلى أن إدارة ناديه لم تتواصل معه بشأن هذا الأمر من قريب أو بعيد نهائيًا، وهذا ما يجعل انضمام اللاعب لصفوف الفريق دون إذن منه منتهي ولن يحدث.

وتجدر الإشارة إلى أن ينتهي عقد عمر السومة مع الأهلي في 30 يونيو 2021؛ فيما شارك في 10 مباراة وسجل 6 أهداف، خلال الموسم الجاري من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.