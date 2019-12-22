مشروب سحري لـ رفع التركيز لدى الطلاب في الإمتحانات

أميرة خالد(صدى):

كشف خبراء عن مشروب سحري ينشط خلايا المخ، لدى الطلاب للحفاظ على قدرتهم في المذاكرة، خاصة في فترة الأمتحانات.

ويحتوي المشروب على الزنجبيل الغني بالعديد من مضادات الأكسدة الفعالة في تحسين صحة الدماغ، بالإضافة لاحتواء الشاي الأخضر على عناصر غذائية مهمة تعمل على تنبيه الدماغ مما يساعد في زيادة التركيز.

طريقة التحضير ” غلي الماء على درجة حرارة مرتفعة- وضع الشاي الأخضر والزنجبيل في كوب مع إضافة الماء المغلي- ضيفي العسل الابيض والليمون مع التقليب الجيد”.