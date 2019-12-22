بالفيديو..ردة فعل زوجتين تجاه زوجهما بعد علمهما بنيته الزواج من ثالثة

نيودلهي(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم الأحد، تعرض رجل في الهند للضرب المبرح على يد زوجتيه.

وذكر النشطاء أن الاعتداء بالضرب على الرجل جاء بعدما نوى الرجل أن يتزوج على زوجتيه الأولى والثانية زوجة ثالثة لكن بطريقة سرية.

وقررت الزوجتان الانتقام من زوجهما بعد علمهما بنيته الزواج سراً من ثالثة، حيث اجتمعا وأهلهما وانهالا عليه بالضرب المبرح قبل أن يتم إلقاء القبض عليه من قبل الشرطة الهندية.