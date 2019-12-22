توضيح بشأن تغيير منصة الدخول على «الخدمة المدنية » إلى أبشر

علي القحطاني(صدى):

أصدر المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية، توضيحًا بشأن الدخول إلى جميع خدمات الوزارة الإلكترونية عبر أبشر.

وقال في بيان له: «للتوضيح نفيدكم أنَّ التغيير هو فقط في طريقة الدخول إلى الخدمات الإلكترونية الخاصة بوزارة الخدمة المدنية؛ حيث سيكون الدخول للخدمات من خلال موقع الوزارة الإلكتروني من هنـــــا باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بمنصة أبشر».

كانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الأحد أنه «تعزيزًا لأمان الخدمات المُقدمة للعملاء وتيسيرًا على المستفيدين، نفيدكم بأنه ابتداءً من ٢٠٢٠/١/١٥ م سيكون الدخول إلى جميع خدمات وزارة الخدمة المدنية الإلكترونية عبر خدمة النفاذ الموّحد أبشر».

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