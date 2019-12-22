الصحة: الزيوت المهدرجة تسبب الجلطات وتصلب الشرايين (فيديو)

عادل الحربي(صدى):

أوضح الدكتور علي آل رشيد، مساعد مدير الإدارة العامة للتغذية بوزارة الصحة، ما هي الزيوت المهدرجة التي سيتم منعها من الأسواق بحلول عام 2020 .

وأكد خلال لقائه ببرنامج «سيدتي»، أن المطاعم تستخدمها بشكل أساسي لما لها من جدوى اقتصادية فهي تجعل المنتج شكله أفضل وتعطيه فترة صلاحية أطول وكذلك تجعل نكهته أفضل، بالإضافة إلى سعره الرخيص.

وأشار إلى أن الزيوت المهدرجة تسبب زيادة الوزن وارتفاع نسبة الكوليسترول وتساعد على تصلب الشرايين.

وأكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، على أنه سيتم إيقاف استخدام الزيوت المهدرجة في الأغذية خلال 2020.

د. علي الرشيد – مساعد مدير الإدارة العامة للتغذية بوزارة الصحة:

لهذه الأسباب تستخدم المطاعم الزيوت المهدرجة رغم خطورتها الصحية@1403Alif#برنامج_سيدتي #خليجية pic.twitter.com/fyG1Rjqrj7 — برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 22, 2019

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