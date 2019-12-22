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الصحة: الزيوت المهدرجة تسبب الجلطات وتصلب الشرايين (فيديو)

الصحة: الزيوت المهدرجة تسبب الجلطات وتصلب الشرايين (فيديو)
عادل الحربي(صدى):

أوضح الدكتور علي آل رشيد، مساعد مدير الإدارة العامة للتغذية بوزارة الصحة، ما هي الزيوت المهدرجة التي سيتم منعها من الأسواق بحلول عام 2020 .

وأكد خلال لقائه ببرنامج «سيدتي»، أن المطاعم تستخدمها بشكل أساسي لما لها من جدوى اقتصادية فهي تجعل المنتج شكله أفضل وتعطيه فترة صلاحية أطول وكذلك تجعل نكهته أفضل، بالإضافة إلى سعره الرخيص.

وأشار إلى أن الزيوت المهدرجة تسبب زيادة الوزن وارتفاع نسبة الكوليسترول وتساعد على تصلب الشرايين.

وأكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، على أنه سيتم إيقاف استخدام الزيوت المهدرجة في الأغذية خلال 2020.

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وزير الصحة : سيتم إيقاف الزيوت المهدرجة في الأغذية خلال 2020


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2676 ] نشر منذ 26 دقيقة

وليش ماهو فورآ يتم إيقافها ومنع إستيرادها ليش الإنتظار للعام القادم ؟

[ عدد التعليقات: 89607 ] نشر منذ 3 دقائق

نعم ، ليش ماهو من الآن إيقاف الإستيراد ……..؟؟؟

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