شركة المراعي توفر وظائف إدارية وفنية

فاطمه المالكي(صدى):

كشفت شركة المراعي، المتخصصة في تصنيع المواد الغذائية والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، عن وجود وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير.

وأوضحت الشركة، أن ذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض، وبفروعها في كل من حائل، والخرج؛ حيث أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مشرف أول مختبر- الدواجن (حائل): درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (علم الأحياء الدقيقة، علوم اللحوم/ الدواجن)، أو المجالات ذات الصلة.

وأضافت، منظف- التصنيع (الخرج): شهادة الثانوية العامة فأعلى؛ فضلًا عن مدير إدارة (للسعوديين/ الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، والإدارة)؛ بينما التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 ديسمبر 2019م؛ فيما يرجى الدخول على الرابط التالي لتفاصيل أكثر:اضغط هنا