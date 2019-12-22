امرأة تحرض عشيقها على قتل زوجها

بيروت(صدى):

حرّضت امرأة في لبنان جارها الذي ارتبطت بعلاقة غرامية معه على قتل زوجها مدفوعاً بمش فقتل غريمه في المرة الثانية بمساعدة عامل لديه وانتهى بهم الأمر خلف القضبان.

وكان جارها قد عرض عليها فكرة طلب الطلاق من زوجها، فأعلمته أنّه سبق لها أن طلبت الطلاق إلا أنه رفض الأمر، فعرضت عليه هي فكرة التخلص من زوجها مصوّرة الأمر أنّه سيصب في مصلحة علاقتهما وذلك بمساعدة شخص سوري يعمل لديه.

وأطلق نحوه الرصاص من بندقية كلاشنكوف كانت بحوزته حيث قام شريكه بلفّه وضعاه في صندوق أتوا على متنه ورموه الى جانب الطريق.

وتم ضبط في منزل الجاني البندقية التي استعملها في الجريمة إضافة الى هاتف المغدور، وتمّ تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة ومضمون الرسائل النصية التي أثبت تواصل المتهم مع زوجة الضحية حتى ساعات الفجر الأولى من اليوم التالي لتنفيذ الجريمة .