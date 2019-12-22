  • الأحد 22

    ديسمبر

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  3. مواطن يوثق تجمّد الماء في رفحاء

مواطن يوثق تجمّد الماء في رفحاء




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