شاهد.. عدنان جستنيه يحذر أنمار الحائلي من الخطر قبل أشهر

ماجد محمد(صدى):

انتشر مقطع فيديو قديم للناقد الرياضي عدنان جستنيه، وهو يوجه نصيحة رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي لكنه لم يستمع لها.

وبالتزامن مع تفاقم الأزمات والنتائج السيئة لنادي الاتحاد، أُعيد تداول هذا الفيديو وهو بتاريخ 11 أكتوبر الماضي، إذ قال جستنيه: «جمهور الاتحاد يريد أن يرى فريقه في المركز الأول، ثورة الاتحاديين تُهدد مجلس إدارة النادي ورسالتي لـ أنمار الحائلي أنه في خطر».

وأضاف: «أنا مع اعتراض جماهير الاتحاد، ولكن بطريقة متحضرة وليس باستخدام العنف اللفظي».

ويمر الاتحاد بفترة صعبة بسبب الأزمة المالية، حيث بدأ عدد من المحترفين في فسخ عقودهم لعدم سداد مستحقاتهم، وكذلك يتراجع أداء النادي وترتيبه في دوري المحترفين.

وطالب عدد من الرياضيين وجماهير الاتحاد، برحيل أنمار الحائلي، محملين إياه النتائج السلبية والأزمات التي يمر بها النادي.