بالفيديو.. شاب يمني يحرق نفسه في حي تابع للحوثيين بسبب تدني المعيشة

فهمي محمد(صدى):

أضرم شاب يمني النار في جسده، في أحد أحياء المدينة القديمة في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الإيرانية، وذلك بسبب الأوضاع المعيشية في الأحياء المسيطرة عليها تلك المليشيات.

وأظهر مقطع فيديو، اشتعال النيران في جسد الشاب بينما تدخل بعض الأشخاص لإنقاذه وتمكنوا من إطفاء النار المشتعلة في جسده، ونقلوه إلى مستشفى قريب من الحي، إلا أنه قد تعرض لأضرارٍ بالغة جراء تمكن الحريق من جسده.

وتجدر الإشارة إلى أن حالات الانتحار ترتفع في أوساط الشباب اليمني بالعاصمة صنعاء والمناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية، خلال فترة الحرب.