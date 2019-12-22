العميد الداود يفتتح مشروع التوسعة الجديدة لقسم التعقيم المركزي بمستشفى قوى الأمن

سعيد العجل(صدى):

افتتح العميد سليمان بن عبدالرحمن الداود مدير عام برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض، صباح اليوم الأحد الموافق 22 ديسمبر 2019م، التوسعة الجديدة لقسم التعقيم المركزي، وذلك بحضور عددٍ من مسؤولي المستشفى.

من جانبه، أكد الأستاذ علي الياسين مدير إدارة التمريض أن التوسعة الجديدة لقسم التعقيم المركزي تهدف إلى زيادة استعياب أدوات التعقيم، مشددًا على أن هذا المشروع يساهم في تسريع عملية التعقيم بأعلى معايير الجودة والسلامة، وذلك حسب اشتراطات المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية.

إلى ذلك، كشف المهندس ياسر العوفي مدير إدارة الشؤون الهندسية أن التوسعة الجديدة رفعت الطاقة التشغيلية لوحدة التعقيم المركزي إلى 56% عن الوضع السابق، وقال:” تم إضافة نظام تتبع الأدوات، ونظام ضخ المحاليل وغسيل العربات آليًا، كما تم إعادة تصميم المساحة المخصصة للقسم وزيادتها بسبة 20%، مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية والمتطلبات العالمية، من حيث التصميم والتحكم في العدوى مع تغير جميع الأنظمة الكهربائية والميكانيكية والتكييف”.

وكان العميد الداود قد تفقد سير العمل في مشروع توسعة وحدة “ديلز الدم” الداخلية، خلال جولته التي قام بها بعد الافتتاح، والذي يأتي امتدادًا للعديد من المشاريع التوسعية المميزة التي شهدها المستشفى خلال الفترة الماضية، ومنها تدشين عيادة التحكم بالألم وتوسعة قسم التنويم للرجال والنساء وتوسعة العناية المركزة وغيرها من المشاريع، التي تسعى من خلالها إدارة المستشفى إلى تطوير كافة الخدمات المقدمة للمرضى من منسوبي وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة وذويهم.