بالفيديو..مشاركة ياسر القحطاني بمباراة نجوم العالم وإسبانيا
شارك النجم ياسر القحطاني لاعب نادي الهلال والمنتخب الوطني السابق في مباراة نجوم العالم ضد المنتخب الإسباني التي أُقيمت مؤخرًا في العاصمة الإسبانية.
وأحرز ياسر القحطاني الهدف السادس لفريق نجوم العالم في اللقاء عند حلول الدقيقة الـ67، بعد تمريرة رائعة من البرتغالي لويس فيجو نجم ريال مدريد وإنتر ميلان السابق.
وشارك في المباراة العديد من النجوم مثل البرازيلي داني ألفيش لاعب برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي السابق، والإيطالي أليساندرو ديل بييرو أسطورة يوفنتوس والكرة الإيطالية.
🎥- فيديو :
اسطورة الهلال وقائدة السابق "ياسر القحطاني" يسجل احد اهداف المباراة الودية بعد عرضية رائعه من البرتغالي فيجو في المباراه التي جمعت نجوم العالم ضد نجوم اسبانيا في مدريد.@Y20 💙 pic.twitter.com/m6NjE0sToK
— المدرج الهلالي العالمي (@Almodrjalhilali) December 22, 2019
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