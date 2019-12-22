بالفيديو..مشاركة ياسر القحطاني بمباراة نجوم العالم وإسبانيا

ماجد محمد(صدى):

شارك النجم ياسر القحطاني لاعب نادي الهلال والمنتخب الوطني السابق في مباراة نجوم العالم ضد المنتخب الإسباني التي أُقيمت مؤخرًا في العاصمة الإسبانية.

وأحرز ياسر القحطاني الهدف السادس لفريق نجوم العالم في اللقاء عند حلول الدقيقة الـ67، بعد تمريرة رائعة من البرتغالي لويس فيجو نجم ريال مدريد وإنتر ميلان السابق.

وشارك في المباراة العديد من النجوم مثل البرازيلي داني ألفيش لاعب برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي السابق، والإيطالي أليساندرو ديل بييرو أسطورة يوفنتوس والكرة الإيطالية.