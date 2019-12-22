ابنة أصالة تقترب من دخول عالم التمثيل

دمشق(صدى):

كشفت تقارير صحافية، اليوم الأحد، أن شام الذهبي ابنة الفنانة السورية أصالة نصري في طريقها لدخول عالم التمثيل، بعدما عُرض عليها أحد الأدوار للمشاركة بها.

وقالت التقارير، أن شام تنتظر موافقة والدتها أصالة إن كانت ستسمح لها بالتمثيل أم لا، بعدما شارك شقيقها خالد الذهبي في فيلم ” ولاد رزق ” من بطولة الفنان أحمد عز.

ومن الجدير بالذكر، أن أصالة نصري تشارك برفقة الفنانة المصرية أنغام، وأسماء لمنور وداليا مبارك وأميمة طالب في حفل غنائي ضخم بموسم الدرعية يوم الاثنين المقبل الـ 23 من ديسمبر الجاري.