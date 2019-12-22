أبرز المعلومات عن أول سيارة تعمل بوقود الهيدروجين بالمملكة

الرياض(صدى):

كشفت شركة عبداللطيف جميل، خلال فعاليات معرض جدة للسيارات، عن السيارة تويوتا ميراي 2021، التي ستكون أول سيارة في المنطقة تعمل بوقود الخلايا الهيدروجينية.

وأوضحت تقارير صحافية، اليوم الأحد، أنه سيتم بناء محطات الشحن الخاصة بها من قبل شركة أرامكو السعودية، فيما لا تتوفر في الأسواق بالمملكة حتى الآن ولكنها دشنت في أسواق أخرى منذ ٤ أعوام.

ويأتي هذا الاتفاق لتوزيع السيارة التي تعمل بالهيدروجين؛ لتخفيض استخدام الوقود؛ فيما تم تغيير نظام الدفع لتصير نظام الدفع خلفي بدلًا من الأمامي كما أنها أطول وأعرض وأوسع ومنخفضة أكثر عن الطراز السابق وأقوى منه.

وفي السياق نفسه، الشكل الخارجي للسيارة الجديدة هو ليكزس وليس ريوس، والواجهة الأمامية اختلفت تمامًا من الأضواء الأمامية مع غطاء المحرك وممتدة على جوانب السيارة، وهناك إيحاء بأن السيارة كوبيه، ولكنها سيدان كوبيه؛ فضلًا عن العديد من المزايا والمفاجآت الأخرى.