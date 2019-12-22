« تجنب المثالية »..نصائح للمرأة لتحقيق نجاح الزواج الثاني

أميرة خالد(صدى):

كشف خبراء عوامل نجاح الزواج الثاني، للمرأة حيث يتوقف نجاح الزواج الثاني على مجموعة من العوامل الهامة منها : التريث حيث يجب على المرأة أن لا تتسرع في الإرتباط برجل آخر إذ يجب عليها التريث والتأني وعدم التسرع في الإرتباط والزواج برجل آخر حتى تستقر مشاعرها وتتخلص من مخلفات الزواج الأول.

كما يجب على المرأة أن تكون حكيمة في إختيار الرجل المناسب لينجح الزواج الثاني وهنا يجب أن يكون قرار المرأة قائما على العقل والقلب معا حتى يكون سليما ولينجح الزواج الثاني

وعلى المرأة أن تنتبه جيدا للأخطاء التي وقعت فيها الزواج الأول، وأن تتعلم من التجربة وتتستفيد من الإيجابيات التي خلفتها حتى ينجح الزواج الثاني

وأن تحدد الهدف من الزواج الثاني لتعمل جاهدة على تحقيقه وأن تشارك شريك حياتها الهدف ليتحدا سويا معا لتحقيقه ففي الإتحاد قوة

وعلى المرأة أن تتقن معنى المشاركة في الحياة الزوجية فلا بأس بأن تكون المرأة مشاركة للرجل في الحياة الزوجية لتخفيف العبء عنه ولكن عليها أن تحذر سحب دوره كاملا لتكون هي الحل السحري لكل مشاكل الحياة الزوجية فذلك بدابة النهاية

كما يجب على المرأة أن تتجنب المثالية وأن تمحي فكرة أن الزوجة يجب أن تكون دائما الطرف الوحيد الذي يتفاني في التضحية والعطاء ويقدم تنازلات بلا نهاية لينجح زواجها، لأنه قد يأتي يوما وينفذ عطائها وتنهار قواها أمام الطعنات والخيبات والصدمات التي تتلقاها من شريك الحياة لا يجب أن تكون المرأة مثالية