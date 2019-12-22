«موسم الدرعية» يشهد محاولات لإزالة الخلافات بين أنغام وأصالة

أميرة خالد(صدى):

كشفت تقارير صحافية، اليوم الأحد، أن هناك محاولات للصلح بين النجمتين أصالة نصري وأنغام؛ عندما تشاركان في حفل غنائي ضخم برفقة أسماء لمنور وداليا مبارك وأميمة طالب في موسم الدرعية يوم الاثنين المقبل الـ 23 من ديسمبر الجاري.

وأوضحت التقارير، أن المقرّبين من الطرفين وأصدقاءهما ينويان مصالحتهما وسط تخوّف من ردّ فعل الفنانة السورية، خاصة وأنها هي من بدأت الخلاف معها، كما أنها تحدثت سابقًا أنها لا تنوي مصالحتها، بينما هناك آمال على عقد صلح بينهما في حفلهما المرتقب بالمملكة.

وتجدر الإشارة إلى أن بداية الخلاف كانت بعد زواج أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، حيث أطلقت أصالة هجوما عليها، خاصة وأن زوجة إبراهيم الأولى ياسمين عيسى تكون ابنة شقيقة المخرج طارق العريان زوج الفنانة السورية.