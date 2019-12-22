السيطرة على حريق في طريق المطار بالمدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

باشرت فرق الدفاع المدنية بالمدينة المنورة، حريقًا اندلع في بركسات وإطارات وأخشاب على طريق المطار.

وأوضح المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العميد خالد مبارك الجهني، بأنه ورد بلاغًا إلى غرفة العمليات عند الساعة ١٥:١٢ من عصر اليوم الأحد، يفيد بنشوب حريق على طريق المطار بالمدينة المنورة.

وأشار إلى أنه تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع ، حيث تبين أن الحادث حريق في خمس بركسات وإطارات وأخشاب تابعة لمؤسسة مقاولات، مؤكدًا أنه تمت السيطرة عليه بدون إصابات.