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شاهد.. مختصة تحذر من إدمان العقاقير المنشطة خلال الاختبارات

شاهد.. مختصة تحذر من إدمان العقاقير المنشطة خلال الاختبارات
علي القحطاني(صدى):

أكدت الدكتورة منى الشربيني، أن فترة الاختبارات هي فترة صعبة يمر بها الطلاب، ولكن المنشطات ليست حلًا للمساعدة في التركيز وزيادة التحصيل العلمي.

وقالت الشربيني، في لقائها بقناة «الإخبارية»: العقاقير المنشطة التي يروج لها أثناء فترة الاختبارات تحتوي على مواد مدمرة للجهاز العصبي وسريعة الإدمان.


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