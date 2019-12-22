شاهد.. مختصة تحذر من إدمان العقاقير المنشطة خلال الاختبارات

علي القحطاني(صدى):

أكدت الدكتورة منى الشربيني، أن فترة الاختبارات هي فترة صعبة يمر بها الطلاب، ولكن المنشطات ليست حلًا للمساعدة في التركيز وزيادة التحصيل العلمي.

وقالت الشربيني، في لقائها بقناة «الإخبارية»: العقاقير المنشطة التي يروج لها أثناء فترة الاختبارات تحتوي على مواد مدمرة للجهاز العصبي وسريعة الإدمان.