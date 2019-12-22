شاهد.. مختصة تحذر من إدمان العقاقير المنشطة خلال الاختبارات
أكدت الدكتورة منى الشربيني، أن فترة الاختبارات هي فترة صعبة يمر بها الطلاب، ولكن المنشطات ليست حلًا للمساعدة في التركيز وزيادة التحصيل العلمي.
وقالت الشربيني، في لقائها بقناة «الإخبارية»: العقاقير المنشطة التي يروج لها أثناء فترة الاختبارات تحتوي على مواد مدمرة للجهاز العصبي وسريعة الإدمان.
فيديو | د. منى الشربيني لـ #الإخبارية: العقاقير المنشطة التي يروج لها أثناء فترة الاختبارات تحتوي على مواد مدمرة للجهاز العصبي وسريعة الإدمان pic.twitter.com/F0XOZ2E2te
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 22, 2019
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