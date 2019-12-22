إصابة روجيريو كوتينيو بقطع في الرباط الصليبي

نواف السالم(صدى):

كشفت الفحوصات الطبية الأولية التي أجريت لـ لاعب الاتفاق روجيريو كوتينيو، أنه أصيب بقطع في الرباط الصليبي.

وشهد لقاء الاتفاق والرائد أمس السبت، إصابة قوية لـ اللاعب خرج على إثرها من المباراة التي انتهت بفوز الرائد بثلاثة أهداف لهدفين.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب إلى مزيد من الفحوسات لتحديد برنامج العلاج والفترة اللازمة للعودة إلى الملاعب مرة أخرى.

ويحتل الاتفاق المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 13 نقطة.