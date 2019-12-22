تسلل عاريًا إلى شقة امرأة وعنّف رجال الشرطة.. الحكم على شاب بـ3 أشهر

أبوظبي(صدى):

أصدرت محكمة الجنايات في دبي، حكمًا قضائيًا بسجن شاب خليجي 3 أشهر بعد تصرٌّفه بعنف مع رجال الشرطة، إثر محاولة القبض عليه بعدما أبلغت امرأة بتسلُّله إلى شقتها عاريًا.

وتفصيلًا، أبلغت امرأة من جنسية خليجية شرطة دبي بأن شابًا تسلل إلى شقتها عاريًا، فيما تبيّن في تحقيقات الشرطة أنه صديق ابنها وقد عنّف رجال الشرطة وأصاب أحدهم خلال القبض عليه.

وأكدت المبلغة، أنه تسلل إلى شقتها أكثر من مرة دون استئذان، وفي إحدى المرات كان عاريًا فقررت الإبلاغ عنه.