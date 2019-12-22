النيابة تكشف عن الضمانات و الكفالات المقررة لصالح الأحداث

علي القحطاني(صدى):

أوضحت النيابة العامة أنها ترعى كافة الضمانات والكفالات المقررة لصالح الأحداث نظاماً، مشيرة إلى هذه الضمانات ومنها تنظيم ملف مستقل للأحداث حال اشتراكهم مع غير الأحداث في جريمة ما، وإحالتهم إلى المحكمة أو الدائرة المختصة بالنظر في قضايا الأحداث، مع إحالة غير الأحداث إلى المحكمة المختصة.

ولفتت النيابة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر:” إذا اشترك في الجريمة أحداث وغير أحداث تنظم النيابة ملفا خاصا بغير الأحداث يحال إلي المحكمة المختصة بنظرها وملفا خاصا بالأحداث يحال إلي المحكمة مالم تكن غير مختصة نوعا”.

وذكرت النيابة:” أنه في كل الأحوال يطبق في حق الحدث الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في النظام.. 18 م نظام الأحداث”.