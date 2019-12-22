إخلاء 26 شخصًا بعد اندلاع حريق في بناية بالمدينة

نايف السالم(صدى):

تمكنت فرق الدفاع المدني من إخلاء ٢٦ شخصًا احترازيًا بعد اندلاع حريق بحي النصر في المدينة المنورة.

وقال المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العميد خالد مبارك الجهني، تبلغنا عند الساعة ١٤:١٤ من ظهر هذا اليوم الأحد الموافق ١٤٤١/٤/٢٥ عن حادث حريق في بناية بحي النصر بالمدينة المنورة.

وأضاف : واتضح أن الحادث حريق في الدور الأول المتكرر لمبنى مُكوّن من خمسة أدوار، تم مباشرة الحادث والسيطرة عليه وإخلاء عدد ٢٦ شخصًا احترازيًا دون إصابات.