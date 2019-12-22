« التحول الرقمي وأثره على التنافس والابتكار» بمنتدى العُمري الثقافي..السبت المقبل

بدر الحارثي(صدى):

يحلُّ سعادة المهندس عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة العبيكان للاستثمار ، ضيفًا على منتدى العُمري الثقافي، في لقاءٍ بعنوان: (التحول الرقمي وأثره على التنافس والابتكار)، وذلك مساء السبت ، الثاني من جمادى الأولى 1441هـ، الموافق للثامن والعشرين من ديسمبر 2019م، بعد صلاة العشاء مباشرةً، بمقر منتدى العُمري الثقافي بحي الفلاح في الرياض.

وقد وجَّه الأستـاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيـم العُمري، (راعي المنتدى)، الدعوات لحضور الندوة التي تأتي في إطار البرامج الثقافية والندوات واللقاءات العلمية، التي دأب المنتدى على تنظيمها، بمشاركة مجموعة من المختصِّين والأكاديميين والمثقفين في عددٍ من الموضوعات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية.

هذا، وسيتم بث المحاضرة عبر النقل المباشر، من خلال الانترنت:

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العُمري/live

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