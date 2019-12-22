مركز نموذج الرعاية الصحية بالشرقية ينظم اللقاء التشاوري الأول

ريم عبد العزيز(صدى):

نظم مركز نموذج الرعاية الصحية الإقليمي في المنطقة الشرقية التابع لوحدة الأعمال، اللقاء التشاوري الأول بين أعضاء نموذج الرعاية الصحية بتجمعات المنطقة الشرقية والوسطى، وذلك بحضور الدكتور فيصل السيف المدير التنفيذي لوحدة الأعمال في المنطقة الوسطى والشرقية.

ويهدف هذا اللقاء للاستفادة من تجربة فريق نموذج الرعاية الصحية في التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية والذي تأسس في عام 2017 بالتزامن مع إطلاق معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة خطة التحول الوطني في المجال الصحي.

تضمن اللقاء عرض خطة إنجازات كل نموذج للرعاية الصحية في التجمعات الصحية الثلاثة في المنطقة الشرقية، التجمع الصحي الثالث في المنطقة الوسطى.

وتم تشكيل مجموعات خلال اللقاء لمناقشة بعض أنظمة نموذج الرعاية الصحية مثل: الرعاية الاختيارية، الرعاية الوقائية، الرعاية العاجلة والولادة الآمنة.

تلى ذلك عرض عدد من أوراق العمل قدمها منتسبي النموذج والتي تحدث عن طريقة تصميم المسارات في نموذج الرعاية الصحية قدمتها الأستاذة أريج الدعبش من نموذج الرعاية الصحية بالتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية. وتناولت الورقة الثانية عرض تجربة تحويل المرضى في التجمع الصحي الثالث بالمنطقة الشرقية قدمها الدكتور تركي فلاح المطيري.

فيما تناولت الورقة الثالثة حول مؤشرات الأداء لشركة الصحة القابضة قدمتها الأستاذة ندى الحبيب من شركة الصحة القابضة، وتناولت الورقة الرابعة التعريف بمركز التميز التابع لشركة الصحة القابضة قدمها شيفام ناترجان.

واختتم المشاركين اليوم الأول بزيارات ميدانية لبعض المراكز الصحية التابعة للتجمع الصحي الأول وتطبق مبادرات نموذج الرعاية في الدمام والخبر، وزيارة مركز التحكم بالموارد RCC في مستشفى الملك فهد التخصصي.

يشتمل اليوم الثاني انطلاق البرنامج التدريبي حول إدارة المشاريع لجميع المشاركين.