حساب المواطن يوضح تأثيره على «ساند» والضمان الاجتماعي

علي القحطاني(صدى):

أكد برنامج حساب المواطن، أنه منفصل تمامًا عن برامج الرعاية الاجتماعية الأخرى مثل الضمان الاجتماعي وبرنامج «ساند».

ورد الحساب الرسمي للبرنامج عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» على سؤال أحد الأشخاص قائلاً: «برنامج حساب المواطن منفصل عن برنامج الضمان الاجتماعي تمامًا».

وأضاف: «في حال كان العمر من 18 إلى 24 ولا يوجد تابعون لابد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية صك ملكية أو سكن الجامعة أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء باسمك، وفي حال عدم توفرها يتم إضافتك كتابع لرب الأسرة».

وأكمل: «البرنامج أيضًا منفصل عن برنامج ساند ولا يؤثر في تسجيلك بحساب المواطن، ولكن سيتم احتسابه ضمن الدخل ولابد من الإفصاح عن دخل ساند واختيار نوع الدخل (غير ذلك) ومصدر الدخل (مخصص من برنامج ساند)».