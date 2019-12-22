الشمراني يطالب بإبعاد الإعلاميين عن البرامج الرياضية 

نواف السالم(صدى):

قال الكاتب الصحفي أحمد الشمراني: “إذا أردتم الراحة الكاملة من صداع برامج المساء والسهرة فأبعِدوا عن هذه البرامج كل الإعلاميين، وأولهم كاتب هذا المقال، وامنحوا غيرنا من مدربين وطنيين ولاعبين قدامى فرصة تولي المهمة مع التركيز في الاختيار على أصحاب الفكر والبعد عن أسماء من شاركوا الإعلام في حفلات الصراخ وأحياناً السباب والشتائم”.

ولفت الشمراني خلال مقال له بعنوان “أبعدوا الإعلاميين عن البرامج”: “أما قرارات الإبعاد أو الإيقاف المؤقت أو التحويل للتحقيق فهذه لم تؤتِ أكلها مع تنامي ظاهرة تزايد السقطات والتجاوزات التي آخرها جب ما قبله، فماذا ننتظر بعد (تجاوزات الألسن) وزلات أصحابها على الهواء.. جربوا هذه الروشتة وبعدها ثقوا أن الأمور ستتعدل وستظهر كل البرامج بشكل أنيق وخالية من عبط الإعلاميين وصراخهم”.

وجاء ذلك التعليق بعد الضجة الكبيرة التي حدثت في أحد البرامج الرياضية، الأمر الذي اقتضي فتح تحقيق داخلي فيه، واتضح أن الإعلامي لا يملك حصانة ضد المحاسبة عند التجاوز، وأن الرياضة تهذيب لا “تهبيب”، ولذلك طالب معظم الكتاب بإبعاد الإعلاميين عن البرامج الرياضية، وإسنادها إلى مدربين وطنيين ولاعبين قدامى.