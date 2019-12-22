10 أمراض تصيب المراهقات والحوامل من تربية القطط

أميرة خالد(صدى):

تنجذب الفتيات إلى تربية القطط نظرًا لمظهرها المميز وصغر حجمها، بالرغم من كم الضرر الذي تسببه تلك المخلوقات، خاصة على المراهقات والنساء الحوامل.

وتتمثل أبرز أضرار تربية القطط على الفتيات، في «داء القطط» ويسبب هذا المرض خطرًا كبيرًا على الفتيات البالغات، وهو عبارة عن بكتيريا تصيب القطط، و«بكتيريا السالمونيلا» وتصيب تلك البكتيريا المعدة والجهاز الهضمي وتؤدي للشعور بالإسهال والغثيان والقيء بالإضافة لقرحة المعدة.

وتتضمن الأضرار «التهابات الغدد الليمفاوية» ويسبب ذلك ارتفاع كبير في درجة حرارة الجسم قد تصل لالتهابات تطفو على سطح الجلد، و «أمراض الجلد» إذ تسبب ملامسة القطط عدة أمراض للجلد وتظهر بقع حمراء اللون عليه.

أما عن تأثير تربية القطط على الحوامل، فيتمثل في التالي:

1- صحة الجنين: تؤثر البكتيريا التي تحملها القطط على صحة المرأة الحامل والجنين والتي قد تؤدي إلى الإجهاض

2- داء القطط: قد يصاب الجنين بداء القطط إذا تعرضت له أمه قبل الولادة، ويظهر ذلك بعد الولادة بفترة

3- التهاب ملتحمة العين: ينصح الأطباء بعدم وضع اليد على العين عند الاختلاط بالقطط حتى لا تتسبب في التهاب وخروج إفرازات منها

4- التهاب الحلق: تحمل القطط فيروس الميكروب السبحي الذي يسبب التهابات شديدة في الجسم وينتقل من شخص لآخر

5- الخدوش والعض: تسبب خدوش القطط أو العض إلى عدة التهابات وارتفاع درجة الحرارة وتورم الغدد الليمفاوية

6- التوكسوبلازما: يعتبر ذلك مرض يصيب القطط عند تناول طعام غير مطهي أو مليء بالحشرات وينتقل عند ملامسة القطط