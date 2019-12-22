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حسن كراني: «التأثير القطبي البارد جدًا يبدأ 24 ديسمبر»

حسن كراني: «التأثير القطبي البارد جدًا يبدأ 24 ديسمبر»
حمود العنزي(صدى):

كشف خبير الطقس حسن كراني، اليوم الأحد، عن موعد بدء التأثير القطبي البارد جدًا.

وقال«كراني» عبر«تويتر» : بعون الله يستمر تأقلم الكتلة الباردة عالقطاع الغربي ويشمل التأقلم وسط الشمال وغرب الوسطى..ويستمر تأثير القطبي عالشمالية الشرقية والشرقية والوسطى.

وتابع: ويعلن نهاية تأثيره 23ديسمبر..ليبدأ تأثير قطبي بارد جدا مع نهاية 24ديسمبر ويستمر حتى نهاية ديسمبر..أعِدُّوا العدّة لإستقباله.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1290 ] نشر منذ 1 ساعة

من الناس الجميلين والزمن الجميل

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