حسن كراني: «التأثير القطبي البارد جدًا يبدأ 24 ديسمبر»
كشف خبير الطقس حسن كراني، اليوم الأحد، عن موعد بدء التأثير القطبي البارد جدًا.
وقال«كراني» عبر«تويتر» : بعون الله يستمر تأقلم الكتلة الباردة عالقطاع الغربي ويشمل التأقلم وسط الشمال وغرب الوسطى..ويستمر تأثير القطبي عالشمالية الشرقية والشرقية والوسطى.
وتابع: ويعلن نهاية تأثيره 23ديسمبر..ليبدأ تأثير قطبي بارد جدا مع نهاية 24ديسمبر ويستمر حتى نهاية ديسمبر..أعِدُّوا العدّة لإستقباله.
fares[ عدد التعليقات: 1290 ] نشر منذ 1 ساعة
من الناس الجميلين والزمن الجميل
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 45062 ] نشر منذ 43 دقيقة
والله يا كرامي ياصقيع وسميط علينا