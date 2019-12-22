شرب الكمون يخفض الخصوبة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يلجأ البعض منا إلى شرب الكمون؛ لتخفيض الوزن، أو علاج مشاكل الهضم والدورة الدموية، إلا أنه على الجانب الأخر يوجد أضرار لشرب الكمون المغلي.

ونرصد في السطور التالية الآثار الجانبية التي يجب أن يكون البعض على دراية بها قبل تناول الكمون.

يخفض شرب الكمون من الخصوبة حيث وجدت الدراسات أن الكمون يثبط مستويات هرمون تستوستيرون، مما يعني أنه يمكن أن يجعل الرجال أقل خصوبة.

كما يؤدي في بعض الحالات إلى الإجهاض، إضافة إلى أنه يتسبب في خفض مستويات السكر فى الدم؛لذلك يجب على مرضي السكري والحامل توخى الحذر عند شرب الكمون .

ومن أثاره الجانبية أيضًا أنه يسبب وجود مشاكل فى الجهاز الهضمي والأمعاء مثل حرقة المعدة والتجشؤ.

والجرعات الزائد من الكمون المغلى يؤدى إلى تلف الكلى والكبد، لذلك ، يجب أن يكون تناول الكمون معتدلًا.