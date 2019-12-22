الإطاحة بقائد المركبة المتسبب في حادث جازان

تركي السالم(صدى):

ألقت الجهات المرورية والأمنية بمحافظة الدرب، القبض على قائد المركبة الذي راوغ مركبة أخرى، ما تسبب في انقلابها وإصابة ثلاثة طلاب كانوا بداخلها.

وأوضحت عدة مصادر أن مصابين سيغادران المستشفى بعد الاطمئنان على حالتهم الصحية، بينما الطالب الثالث حالته حرجة وتم إحالة إلى مستشفى آخر.

وتبين أن الطلاب المصابين في الحادث من مدرسة سمرة الجد بالمحافظة، واثنين منهم شقيقان يتيمان في الصف الثالث المتوسط بمدرسة سمرة الجد، إذ وقع الحادث بعد خروجهما من الاختبار.

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