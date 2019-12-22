فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بمنطقة الباحة يبدأ في تنفيذ خطته الميدانية لفترة الاختبارات

حسين العلي(صدى):

بدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الباحة، تنفيذ خطته لفترة اختبارات الطلاب والطالبات، من خلال تكثيف الجولات الميدانية في جميع الهيئات بالمنطقة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وتعتمد الخطة على تركيز العمل الميداني أثناء أوقات الاختبارات على التوجيه والنصح والتوعية بالرفق واللين والكلمة الحسنة. وتشمل الجامعات وكليات البنات والمدارس بجميع مراحلها التعليمية.

من جهته دعا فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الباحة أولياء الأمور إلى الحيطة والحذر مما قد يحدث ويستغله بعض ضعاف النفوس للتغرير بالشباب.

من جانبه أكد مدير عام فرع الرئاسة بمنطقة الباحة الشيخ وسام بن أحمد القاسم على أهمية تنفيذ خطة العمل الميداني لأيام الإختبارات وفق الأنظمة والتعليمات

وتأتي خطط العمل الميداني خلال الاختبارات إنفاذاً لتوجيهات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.