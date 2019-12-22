بالفيديو.. فلاح القحطاني لـ«جستنيه»: لاتقلل من مشاركة النصر العالمية.. والأخير يرد

نواف السالم(صدى):

نشبت مشادة كلامية حادة بين الناقد الرياضي فلاح القحطاني والناقد الرياضي عدنان جستنيه خلال حديثهما عن مشاركة الهلال والنصر للعالمية.

ووجه القحطاني حديثه لجستنيه، قائلا:” لاتقلل من مشاركة النصر العالمية”، مضيفا:”لا يوجد مقارنة وخاصة أن النتائج الرقمية متقاربة بين الهلال والاتحاد والنصر”.

ورد جستنيه خلال حواره ببرنامج الحصاد الرياضي عبر قناة 24 الرياضية على ما قاله القحطاني،قائلا:” وش أخبار الضغط”، مستكملا حديثه:” ألف مبروك للهلال لوصوله للعالمية بجدارة ثم الاتحاد ثم النصر حتي لا يزعلوا”.