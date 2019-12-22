بالفيديو.. فلاح القحطاني لـ«جستنيه»: لاتقلل من مشاركة النصر العالمية.. والأخير يرد
نشبت مشادة كلامية حادة بين الناقد الرياضي فلاح القحطاني والناقد الرياضي عدنان جستنيه خلال حديثهما عن مشاركة الهلال والنصر للعالمية.
ووجه القحطاني حديثه لجستنيه، قائلا:” لاتقلل من مشاركة النصر العالمية”، مضيفا:”لا يوجد مقارنة وخاصة أن النتائج الرقمية متقاربة بين الهلال والاتحاد والنصر”.
ورد جستنيه خلال حواره ببرنامج الحصاد الرياضي عبر قناة 24 الرياضية على ما قاله القحطاني،قائلا:” وش أخبار الضغط”، مستكملا حديثه:” ألف مبروك للهلال لوصوله للعالمية بجدارة ثم الاتحاد ثم النصر حتي لا يزعلوا”.
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