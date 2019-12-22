قرار من وزير التعليم للقضاء على التنمر والسلوك العدواني بالمدارس

علي القحطاني(صدى):

قرر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ تشكيل لجنة لمعالجة أي مظاهر للتنمر في المدارس .

وأكد “آل الشيخ ” خلال لقاء منسوبي تعليم تبوك أنه سيتم تشكيل لجنة إشرافية عليا بالوزارة تعمل وفق آلية وتوصيات محددة بالتعاون مع إدارات التعليم على مستوى المملكة للحد من مظاهر التنمر .

ويأتي ذلك حرصاً على الرقي الأخلاقي للطلاب والقضاء على السلوك العدواني في المدارس مع رفع نسبة التحصيل الدراسي .