بالفيديو.. جوهرة تثير الجدل بمقطع جريء مع تامر حسني 

القاهرة(صدى):

وصلت أغنية “حلو المكان” للفنان تامر حسني من فيلم “الفلوس” للترند ” خلال أيام قليلة بعد طرحها علي يوتيوب.

وبدت الراقصة جوهرة خلال الفيديو وهي ترقص في أغنية “حلو المكان”، وهي الأغنية الدعائية للفيلم المقرر طرحه خلال موسم نصف العام السينمائي.

يذكر أن جوهرة رحلت عن مصر متجهة إلى الكويت منذ أيام بعد ازمة الفيديوهات الفاضحة التي انشترت لها مع صديقها خالد، وسط أنباء عن هروبها وعدم عودتها إلى مصر مرة أخرى.

ونص كلمات الأغنية: “حلو المكان.. يا صحاب زمان.. جينا الليلادي هنسهر فيه ونغني كمان.. متجمعين ومنورين.. وحشاني فعلًا قعدتنا ولمة زمان.. هنقضي يوم.. ضحك وهزار.. ودماغنا رايقة ولسه شباب محناش كبار.. ومتدفعوش.. عندي الحساب.. وهنمشي أول ما يقولوا طلع النهار.. عايزين نولع الدنيا.. والليلة نفرح كلنا.. مش طالبة حزن ولا ثانية.. ولا هم يدخل وسطنا”.