«المساحة الجيولوجية» تكشف تفاصيل زلزال عسير والقنفذة

أبها(صدى):

كشف طارق أبا الخيل المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية، تفاصيل الهزة الأرضية التي تعرض لها سكان حي جنوب محافظة القنفذة سكان جنوب غرب عسير.

وقال «أبا الخيل» إن محطات الرصد الزلزالي سجلت تلك الهزة ولا مخاوف منها وليست بالخطيرة، مشيرًا إلى أنه يتابع الأمر بشكل دقيق ولا داعي للقلق نهائيًا.

وشدد متحدث هيئة المساحة الجيولوجية، على ضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية ومبادئ السلامة حول كيفية التصرف أثناء وبعد الهزات الأرضية، وذلك عبر موقع الهيئة الرسمي.

وأوضح أن الهيئة أطلقت منذ 3 سنوات عدة فعاليات للتوعية بأخطار الزلازل والبراكين وطرق التعامل معها، مشيرًا إلى أن الحملة مستمرة في عدة مناطق بالمملكة.

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